A fizetési hibák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy győződjön meg róla, hogy a megadott bankkártya adatok helyesek. Győződjön meg arról is, hogy a hitel-/bankkártyája érvényes, és elegendő egyenleg áll rendelkezésre. A böngésző gyorsítótárának és a cookie-k törlése is segíthet. Javasoljuk, hogy próbálkozzon újra, lehetőleg más fizetési móddal. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük, forduljon bankjához vagy a kártya kibocsátójához.