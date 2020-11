Első osztályú fogmosás.* Fehérebb fogak.

A DiamondClean fogkefefej tökéletes azok számára, akiknek az alapos tisztítás mellett a felületi lerakódások eltávolítását is igénylik a ragyogóan fehér mosoly érdekében. Ez a fogkefefej arra is kiváló, hogy a fogfehérítő kezelések között is megmaradjon a fogak ragyogása. Összes előny megtekintése