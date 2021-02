A továbbfejlesztett VitaShield technológiának köszönhetően a légtisztító hatékonyan kiszűri a levegőből a legalább 0,003 mikrométer nagyságú (a PM 2,5-nél 800-szor kisebb) részecskék jelentős részét, beleértve a PM2,5öt, a vírusokat, a baktériumokat, a polleneket, a port és az állatszőrt is. Gondoskodik róla, hogy a nagy szennyezési időszakok során is egészséges levegőt lélegezzen be