Ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki a HomeRun 2000 Series készülékből, használhatod a Philips HomeRun robotalkalmazást, amelyet úgy fejlesztettünk ki, hogy intuitív és könnyen kezelhető legyen. Lépésekre lebontott útmutatót és hasznos videókat tartalmaz annak érdekében, hogy a legtöbbet hozhasd ki robotból. Az alkalmazás kommunikál a robottal, így irányítva a takarítást, amelyről helyzetjelentést is küld, bárhol is tartózkodj, valós időben jelezve, hol takarított már fel a robot. Add meg, hogyan szeretnéd a szobákat kitakarítani, tudasd a robottal, merre nem szabad mennie, vagy időzítsd be a takarítást, hogy mindig tiszta padló fogadjon.