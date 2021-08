A Philips 8000 Aqua Plus tisztítókészülék egy erőteljes 25,2V-os Li-Ion akkumulátorral rendelkezik, amit hosszú és intenzív teljesítményre fejlesztettek. Használja azt a beállítást, amelyik legjobban illik a feladathoz. A Philips 8000 Aqua Plus akkumulátora kitart a felmosófejjel 28 percig Turbó módban és akár 80 percig keménypadló (1-es) módban. A 360°-os szívófejjel pedig Turbó módban 28, keménypadló (1-es) módban pedig akár 70 percet is bír. Ez kiemelkedő teljesítmény a vezeték nélküli porszívók között.