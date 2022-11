Airfryer Premium XXL

A családi méretű sütőedénnyel* egészségesebbé és változatosabbá teheti a családi étkezéseket. Tökéletes megoldás dupla adag** készítéséhez, és a nagy, 7,3 literes kosárral akár egy nagyobb, a családnak is elengendő adagot is

felszolgálhat. Lasagnát, süteményeket vagy bármit, amit kíván! Akár egy egész csirkét vagy 1,4 kg hasábburgonyát is megsüthet, hogy az egész család jóllakjon. * A HD9870/20 dobozban megtalálható, külön megvásárolható a HD9867/90-hez ** Családi méretű sütőedény, amellyel akár 4 adag lasagna is elkészíthető – az XXL kosár (HD9952) által biztosított 2 adaggal szemben