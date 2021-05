Ennél már nem is lehetne egyszerűbb! Mindössze le kell töltenie a GroomTribe alkalmazást az okostelefonjához tartozó alkalmazásboltból.



Kapcsolja be a borotvát. Ezután kapcsolja be az okostelefon Bluetooth funkcióját, majd nyissa meg az alkalmazást, és a párosítás megkezdéséhez hajtsa végre a megjelenő utasításokat. Ezentúl a borotva és a GroomTribe alkalmazás minden alkalommal csatlakozik egymáshoz, amikor megnyitja az alkalmazást.



A telefon és a borotva legyen közel egymáshoz, hogy ne szakadjon meg köztük a kapcsolat, és létrejöhessen a szinkronizálás. Most már csak ki kell választania a megfelelő beállítást, és kezdheti is a borotválkozást!