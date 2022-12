Jak poznám, že mám zdravé vlasy?



Jak vlastně takový zdravý vlas vypadá? Není to jen mýtus, který vznikl v televizních reklamách? Kdepak. Zdravý vlas se nadměrně nemastí, není suchý, neláme se, je pružný, uhlazený a nemá roztřepené konečky. Pokud jste se alespoň u jednoho z těchto bodů zamračili, čtěte dál.

V otázce zdravých vlasů hraje prim vaše genetická výbava, hormony (včetně těhotenství) a celkové zdraví. To znamená i správnou životosprávu, dobrý pitný režim a psychickou pohodu. Pokud jste často ve stresu a nedopřáváte si dostatek kvalitního spánku, na vašich vlasech se to zákonitě projeví. Obecně platí, že pokožka a vlasy fungují trochu jako zrcadlo toho, co se ve vašem těle odehrává. Čím zdravější budete vy a váš životní styl, tím lépe na tom budou i vaše vlasy.