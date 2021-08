A FogArt Biatorbágy fogászati rendelő 2010 óta működik jelenlegi helyén

Biatorbágy központi részében, a Vasút utcai üzletházban.Kezdetben 2 széken 2 orvos és 2 asszisztens dolgozott, majd a növekvő páciensszámmal arányosan bővült a személyzet létszáma és a rendelő területe is. Ma, 2021-ben a FogArt 5 fogászati széken 24 fős személyzettel fogadja a pácienseket. Éves szinten 11-13.000 kezelést végzünk. Büszkék vagyunk rá, hogy olyan korszerű ezközök segítik a munkánkat, mint pl. digitális kis és nagy rtg készülékek, fogászati CT, mikroszkóp, és a kezeléseket akár altatásbais el tudjuk végezni.



Eszközparkunk új tagja az EMS Profilaxis Master készülék, amivel a mai legkorszerűbb biofilm terápiát is el tudjuk végezni. A dental higiéniai- és a parodontológiai kezelésekre rendelőnkben nagy hangsúly fektetetünk. Jól képzett higiénikusaink és orvosaink mellett parodontológus szakorvosunk is azon tevékenykedik, hogy pácienseink minél jobban elsajátítsák a fogmosás "művészetét".Ebben kapnak jelentős szerepet az EMS és a Philips cég szájhigiéniás eszközei, ezért is ajánljuk leginkább a Philips Sonicare elektromos fogkeféket.