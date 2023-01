3. Arc epilátor



Míg a hagyományos- és a cukorgyanta egy lépésben eltávolítja a szőrszálakat és a hámsejteket is, addig az arc epilálás egy sokkal precízebb folyamat, miközben ugyanúgy élvezhetjük a hosszú távú előnyeit a szőrszálak gyökerestől való eltávolításának. Az epilátor forgó csipeszek vagy korongok segítségével távolítja el az arcszőrzetet. Az érzékeny bőr szőrtelenítése fájdalommal járhat. Manapság azonban elérhető epilátor érzékeny bőrre is, mely olyan tartozékokkal van ellátva, melyek előkészítik az arcbőrt a kezelésre.

Hogyan epiláljunk: 24 órával az arc epilálása előtt végezzen bőrradírozást, hogy eltávolítsa az elhalt hámsejteket, és megakadályozza a benőtt szőrszálak kialakulását. Ehhez igénybe veheti a Philips Series 8000 nedves és száraz epilátor testradírozó kefe tartozékát, majd használja a masszírozófejet a bőr vérellátásának serkentésére. Az arc epilátort nedves vagy száraz bőrön is használhatja. Helyezze az epilátort derékszögben a bőrére. A szabad kezével gyengéden feszítse meg a bőrét, és lassan vezesse a készüléket a szőrnövekedés irányával ellentétesen. Az arc epilátor fej a legrövidebb és legfinomabb szőrszálakat is a lehető leggyorsabban távolítja el.

Előnyök: Gyorsan és alaposan dolgozik még rövid szőrszálak esetben is; sima arcbőrt eredményez 2-4 héten keresztül. Hátrányok: az érzékeny, puha bőrt becsípheti; szemöldök formázására nem alkalmas.