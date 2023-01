Fájdalommentes epilálás: az epilátor használata

Kezdje azzal, hogy kiválasztja a szőrteleníteni kívánt testrészhez való epilátorfejet. Az érzékeny testrészekhez készült Philips Epilator Series 9000 tartozékokkal biztonságosan dolgozhat a hónaljban (hónaljon) és a bikinivonalon is. Állítsa az epilátort 75 fokos szögben a kezelendő bőrfelületre, és lassan dolgozzon a szőrnövekedés irányával ellentétesen.

A Philips Epilator Series 9000 integrált fényének köszönhetően még a nehezen látható területeken is észreveheti a legkisebb szőrszálakat is. A nehezen hozzáférhető területekről eltávolíthatja a megmaradt néhány szőrszálat a készülék tartozékául szolgáló csipesszel. A Philips Epilator Series 9000-hez mellékelt csipesz még egy kis tükörrel és beépített lámpával is rendelkezik, hogy Ön még jobban lásson a nehezen elérhető területeken is!