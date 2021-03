1) Nyomja meg a MENU (Menü) gombot, válassza ki a MAINTENANCE (Karbantartás) elemet, majd pedig az OK gombbal a DESCALING (Vízkőmentesítés) lehetőséget.

2) A vízkőmentesítés megkezdésének jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

3) Távolítsa el a víztartályt, és ürítse ki. Az AquaClean szűrővel kompatibilis Exprelia készülékek esetében a készülék a következőt jeleníti meg a kijelzőn: Távolítsa el az AquaClean vízszűrőt. Erősítse meg az OK válasszal.

4) Ürítse ki a belső és külső cseppfelfogó tálcát. Erősítse meg az OK válasszal.

5) Töltse meg friss vízzel a tejtartály felét. Helyezze be, majd nyissa meg a tejadagoló kifolyócsövet. Erősítse meg az OK válasszal.

6) Helyezzen egy edényt a gőz-/forróvíz-elvezető cső és a tejtartály adagoló kifolyócsöve alá. Erősítse meg az OK válasszal.

7) Öntse a teljes flakon Saeco vízkőmentesítő folyadékot a víztartályba. Töltse fel a víztartályt friss csapvízzel a MAX szintjelzésig. Erősítse meg az OK válasszal.

8) A készülék megkezdi a vízkőmentesítő oldat bizonyos időközönként való adagolását. A kijelző megjeleníti az 1/2-es vízkőmentesítési lépést, a sáv pedig jelzi a haladást. Ez körülbelül 20 percig tart.

Megjegyzés: A vízkőmentesítési ciklus a szünet gomb megnyomásával szüneteltethető. A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.

9) Miután felhasználásra került a vízkőmentesítő folyadék és a víz keveréke, a készülék jelzi, hogy el kell öblíteni a víztartályt, és meg kell tölteni friss vízzel. Erősítse meg az OK válasszal.

10) Ürítse ki a belső és külső cseppfelfogó tálcát. Erősítse meg az OK válasszal.

11) Töltse meg friss vízzel a tejtartály felét. Helyezze be, majd nyissa meg a tejadagoló kifolyócsövet. Erősítse meg az OK válasszal.

12) Ürítse ki az edényt, és helyezze vissza. Erősítse meg az OK válasszal.

13) Az öblítési ciklus megkezdődik. A kijelző megjeleníti a 2/2-es öblítési lépést, a sáv pedig jelzi a haladást.

14) Miután az öblítési ciklushoz szükséges vízmennyiség teljesen kiadagolásra került, a készülék automatikusan befejezi a vízkőmentesítési folyamatot az adott képernyő rövid bemelegedési fázist követő megjelenítésével.