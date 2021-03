1) Nyissa meg a MENU (Menü) elemet, válassza a MAINTENANCE SETTING (Karbantartási beállítás), majd pedig a DESCALING CYCLE (Vízkőmentesítési ciklus) lehetőséget.

2) A vízkőmentesítési ciklus megkezdésének jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

3) Vegye ki a víztartályt. Öntse a teljes flakon Saeco vízkőmentesítő folyadékot a víztartályba.

4) Töltse fel a víztartályt friss csapvízzel a MAX jelzésig. (Kérjük, gondoskodjon róla, hogy elérje a MAX jelzést, máskülönben több öblítésre lesz szükség.) Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe.

5) A jóváhagyáshoz nyomja meg az „OK” gombot.

6) Nyissa fel a szervizfedelet, majd ürítse ki a cseppfelfogó tálcát és a kávéőrlemény-gyűjtő fiókot. Helyezze vissza őket.

7) A jóváhagyáshoz nyomja meg az „OK” gombot.

8) Töltse meg friss vízzel a tartály felét, majd helyezze be a készülékbe.

9) Helyezze a tejtartály adagolóját főzési helyzetbe. A jóváhagyáshoz nyomja meg az „OK” gombot.

10) Helyezzen egy edényt a tejtartály adagoló kifolyócsöve és a kifolyócső alá. A jóváhagyáshoz nyomja meg az „OK” gombot.

11) A készülék megkezdi a vízkőmentesítő oldat bizonyos időközönként való adagolását. Ez körülbelül 20 percig tart.

12) Amikor a „RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Öblítse el a víztartályt, és töltse fel friss vízzel) üzenet jelenik meg, a vízkőmentesítő folyadék és a víz keveréke felhasználásra került.

13) Öblítse el a víztartályt, és töltse meg friss vízzel a MAX szintjelzésig. A jóváhagyáshoz nyomja meg az „OK” gombot.

14) Ürítse ki a belső cseppfelfogó tálcát, majd helyezze vissza. A jóváhagyáshoz nyomja meg az „OK” gombot.

15) Ürítse ki a tejtartályt, és töltse meg ismét friss vízzel a tartály felét, majd helyezze be a készülékbe. 16) Helyezze a tejtartály adagolóját főzési helyzetbe. A jóváhagyáshoz nyomja meg az „OK” gombot.

16) Ürítse ki az edényt, és helyezze vissza. A jóváhagyáshoz nyomja meg az „OK” gombot.

17) A készülék elkezdi az öblítési ciklust.

18) Miután az öblítési ciklushoz szükséges vízmennyiség teljesen kiadagolásra került, a készülék befejezte a műveletet. Fontos megjegyzés: Ha a készülék másodszor vagy harmadszor is a „RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER” (Öblítse el a víztartályt, és töltse fel friss vízzel) kérést jelzi ki, ne töltse fel a víztartályt a MAX szintjelzésig. Töltse fel a víztartályt a MAX szintjelzésig, és hajtson végre egy másik öblítési ciklust.

19) Ürítse ki a belső cseppfelfogó tálcát, majd helyezze vissza.

20) Ürítse ki és tisztítsa meg a tejtartályt.

21) Ezt követően mossa el vízzel a főzőegységet.

22) A készülék most már készen áll a használatra.