A porszívó eltömődött

Ha a porszívó eltömődött, a szokásosnál több hőt termelhet. Ez csökkentheti a porszívó tisztítási teljesítményét.



A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:



Porzsák nélküli porszívók esetén:



1. Győződjön meg róla, hogy a portartály üres.

2. Győződjön meg róla, hogy a motorvédő szűrő tiszta.

3. Győződjön meg róla, hogy a kimeneti szűrő tiszta.

4. Ellenőrizze, hogy a cső, a tömlő vagy a szívófej nincs-e eltömődve.





Porzsákos porszívókhoz:



1. Győződjön meg róla, hogy a motorvédő szűrő tiszta.

2. Győződjön meg róla, hogy a kimeneti szűrő tiszta.

3. Ellenőrizze, hogy a porzsák nincs-e tele.

4. Ha a szűrők tiszták és a porzsák nincs tele, de a tisztítási teljesítmény továbbra is gyenge, és a készülék továbbra is nagyon felforrósodik, cserélje ki a porzsákot.



Ha a Philips porszívó használat közben továbbra is nagyon felforrósodik, és a fenti megoldások nem segítenek, további segítségért forduljon hozzánk.