A villogó figyelmeztetőfények azt jelentik, hogy vissza kell állítania a készüléket. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Kapcsolja KI a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. Távolítsa el az AquaClean vízszűrőt a víztartályból (ha benne van). Töltse fel a víztartályt vízzel, és helyezze vissza. Nyissa fel az előre őrölt kávé tartályának fedelét, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve kávéporral. Ha eltömődést lát, tisztítsa meg egy kávéskanál nyelének végével. Csatlakoztassa újra a készüléket, majd kapcsolja be. Adagoljon ki 2-3 csészényi forró vizet.

Megjegyzés: Ha a fények továbbra is villognak, előfordulhat, hogy a készülék túlmelegedett. Kapcsolja KI a készüléket, várjon 30 percig, majd kapcsolja BE ismét. Ha a jelzőfények továbbra is villognak, forduljon az országában működő vevőszolgálathoz.