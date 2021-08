A fogkeféhez az új A3 Premium All-in-One kefefej tartozik.



Ahogy a neve is sugallja, ez az egyetlen dolog, amire szüksége van a tisztább, fehérebb fogakhoz és az egészségesebb ínyhez. Eddigi legjobb fogkefefejünknek köszönhetően nem kell váltogatnia a kefefejeket a teljes körű ápolás eléréséhez.



A Sonicare 9900 Prestige a

Philips Sonicare fogkefefejekkel is kompatibilis (A3, C3, C2, C1, G3, G2, W3, W, S, I, Kids)



Ez a Sonicare elektromos fogkefe nem kompatibilis a következő fogkefefejekkel:

Philips One, e-Series (Essence csavaros kupak), PowerUP (akkumulátor).