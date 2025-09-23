Milyen izzót keres járművéhez?
Ön nyugodtan útnak indulhat szeretteihez, hiszen biztos lehet benne, hogy sötétben és kedvezőtlen időjárási viszonyok között is tisztán fog látni. A továbbfejlesztett izzószál megnövelt pontosságával és fénysűrűségével biztosítja az út jobb megvilágítását.
Hőmérsékletű fényt kibocsátó Philips X-tremeVision Pro150 nagyobb kontrasztot biztosít, így Ön könnyebben és biztosabban felismerheti a látótérben feltűnő objektumokat.
A nemesgázok testreszabott összetétele további védelmet nyújt az izzószálnak az öregedéssel szemben. Ez nagyobb fényerőt és hosszabb, akár 450 órás élettartamot jelent, amely valószínűleg a leghosszabb, amit egy ilyen erőteljes izzó biztosítani képes.
A Philips X-tremeVision Plus messze a legbiztonságosabb, legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak, hogy autója fényszóróit a törvényes paramétereken belül korszerűsítse. Teljes mértékben ECE-tanúsítvánnyal rendelkeznek.
A pótalkatrészek minden lehetséges meghibásodása kockázatot jelent Önnek és járművének. Ez kiváltképpen igaz a fényszórókra. Minden törött fényszóró lámpa csökkenti a láthatóságot és a biztonságot az Ön és a szembejövő forgalom számára. A Philips X-tremeVision plus termékeket hosszú és megbízható élettartamra optimalizálták. Így hosszabb ideig fog látni és látszani, mint bármely más nagy teljesítményű lámpa esetében.
A több fény és a magasabb színhőmérséklet kombinációjával a Philips X-tremeVision plus a halogén szegmens egyik legjobb teljesítményű fénysugarát biztosítja.
