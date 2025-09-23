Philips X-tremeVision Pro150

Egy életen át tartó biztonság, hogy lásson és látszódjon

A pótalkatrészek minden lehetséges meghibásodása kockázatot jelent Önnek és járművének. Ez kiváltképpen igaz a fényszórókra. Minden törött fényszóró lámpa csökkenti a láthatóságot és a biztonságot az Ön és a szembejövő forgalom számára. A Philips X-tremeVision plus termékeket hosszú és megbízható élettartamra optimalizálták. Így hosszabb ideig fog látni és látszani, mint bármely más nagy teljesítményű lámpa esetében.