    A Philips X-tremeVision Pro150 a hihetetlen fényerőt és a hasonló, nagyteljesítményű izzóknál eddig még nem látott élettartamot ötvözi, így olyan látási viszonyokat biztosít, amelyeknek köszönhetően Ön és szerettei még biztonságosabban utazhatnak.

    Jobb látási viszonyok a biztonságos vezetéshez

    Akár 150%-kal erősebb fény*

    Ön nyugodtan útnak indulhat szeretteihez, hiszen biztos lehet benne, hogy sötétben és kedvezőtlen időjárási viszonyok között is tisztán fog látni. A továbbfejlesztett izzószál megnövelt pontosságával és fénysűrűségével biztosítja az út jobb megvilágítását.

    A hideg fény tisztább kilátást és nagyobb kényelmet

    A fehérebb, akár 3400 K

    Hőmérsékletű fényt kibocsátó Philips X-tremeVision Pro150 nagyobb kontrasztot biztosít, így Ön könnyebben és biztosabban felismerheti a látótérben feltűnő objektumokat.

    Ilyen erőteljes izzó biztosítani képes

    Akár 450 óra használat***

    A nemesgázok testreszabott összetétele további védelmet nyújt az izzószálnak az öregedéssel szemben. Ez nagyobb fényerőt és hosszabb, akár 450 órás élettartamot jelent, amely valószínűleg a leghosszabb, amit egy ilyen erőteljes izzó biztosítani képes.

    A legbiztonságosabb közúti használatra engedélyezett fényszórók

    A Philips X-tremeVision Plus messze a legbiztonságosabb, legegyszerűbb és leghatékonyabb módja annak, hogy autója fényszóróit a törvényes paramétereken belül korszerűsítse. Teljes mértékben ECE-tanúsítvánnyal rendelkeznek.

    Egy életen át tartó biztonság, hogy lásson és látszódjon

    A pótalkatrészek minden lehetséges meghibásodása kockázatot jelent Önnek és járművének. Ez kiváltképpen igaz a fényszórókra. Minden törött fényszóró lámpa csökkenti a láthatóságot és a biztonságot az Ön és a szembejövő forgalom számára. A Philips X-tremeVision plus termékeket hosszú és megbízható élettartamra optimalizálták. Így hosszabb ideig fog látni és látszani, mint bármely más nagy teljesítményű lámpa esetében.

    Kivételes minőségű és teljesítményű fénysugár

    A több fény és a magasabb színhőmérséklet kombinációjával a Philips X-tremeVision plus a halogén szegmens egyik legjobb teljesítményű fénysugarát biztosítja.

