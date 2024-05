Xenon X-tremeVision plus: a kiváló vizuális élményért

A Xenon X-tremeVision plus lámpák a kimagasló teljesítmény érdekében Philips Xenon technológiával készültek. Az X-tremeVision plus lámpák hosszabb fénysugarat bocsátanak ki, és akár 150%-kal jobb látási viszonyokat biztosítanak, így hamarabb észreveheti az akadályokat, és időben reagálhat. A jobb perifériás látás révén pedig jobban észlelheti az út szélén lévő veszélyeket, például a gyalogosokat vagy a közeledő kereszteződéseket. Ezek a fényszórók minden bukkanót, kanyart és akadályt megvilágítanak az úton, így a legigényesebb járművezetők számára is megfelelnek, és a legnagyobb odafigyelést igénylő vezetési körülmények között is megállják a helyük.