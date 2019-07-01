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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
55PUS6803/12
Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Dőljön hátra, és élvezze a 4K UHD gazdagságát Smart TV-n, amelynek a használata rendkívül egyszerű. A SAPHI segítségével azonnal hozzáférhet kedvenc tartalmaihoz. A Pixel Precise Ultra HD mindent egyenletes és éles megjelenésűvé varázsol. Az Ambilight pedig mindezt ragyogóan körbekeretezi.
139 cm-es (55"-es) Ambilight TV
1200-as Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
A hagyományos Full HD-hez viszonyítva négyszer akkora felbontású Ultra HD több mint 8 millió pixellel és az Ultra Resolution Upscaling technológia segítségével világítja meg a képernyőt. Javított képminőséget kap az eredeti tartalomtól függetlenül, és élesebb, nagyobb mélységérzetet nyújtó képet élvezhet jobb kontraszttal, természetesebb mozgással és élénkebb részletekkel.
Az ultravékony szegényhez jól illő sötét ezüst kidolgozású, lebegő hatást keltő alumínium állványok modern európai formatervezést tükröznek.
A DTS HD az eredeti hangtartalom megőrzésével optimalizálja a hangfeldolgozást, így Ön jobb hangzást és kristálytiszta beszédhangot élvezhet a hangszórókból.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
aivatnt
01/07/2019
Lietuva
Puikus produktas
Kainos ir kokybes santykis - idealus. Galinis apsvietimas keicia spalva.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6800 series 55PUS6803 Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.