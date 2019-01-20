2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
65PUS6753/12
Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Dőljön hátra, és élvezze a 4K UHD gazdagságát Smart TV-n, amelynek a használata rendkívül egyszerű. A SAPHI segítségével azonnal hozzáférhet kedvenc tartalmaihoz. A Pixel Precise Ultra HD mindent egyenletes és éles megjelenésűvé varázsol. Az Ambilight pedig mindezt ragyogóan körbekeretezi.
164 cm-es (65"-es) Ambilight TV
1100-as Picture Performance Index
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
A gyors és intuitív SAPHI operációs rendszerrel a Philips Smart TV használata igazi élmény. Élvezze a nagyszerű képminőséget és az egyetlen gombnyomással elérhető, áttekinthető, ikon alapú menüt. Könnyedén kezelheti TV-jét, és gyorsan navigálhat a népszerű Philips Smart TV alkalmazásokhoz, mint például a YouTube, a Netflix, és sok minden más.
A 4K Ultra HD TV szépsége abban rejlik, hogy minden apró részletet képes érzékeltetni. A Philips Pixel Precise Ultra HD rendszer bármely bemeneti képet UHD felbontásban jelenít meg a képernyőn. Élvezze az egyenletes, ugyanakkor éles mozgóképeket, valamint az egyedülálló kontrasztot. Fedezze fel a mélyebb feketéket, a fehérebb fehéreket, az élénk színeket és a természetes bőrtónusokat – mindig és bármilyen forrásból.
A hagyományos Full HD-hez viszonyítva négyszer akkora felbontású Ultra HD több mint 8 millió pixellel és az Ultra Resolution Upscaling technológia segítségével világítja meg a képernyőt. Javított képminőséget kap az eredeti tartalomtól függetlenül, és élesebb, nagyobb mélységérzetet nyújtó képet élvezhet jobb kontraszttal, természetesebb mozgással és élénkebb részletekkel.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
7
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Laci52
20/01/2019
Magyarország
minden tekintetben a várakozásomnak megfelel
kiváló ár-érték arány ragyogó szín, könnyű kezelhetőség
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 50PUS6753 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 50PUS6753 Ultra Slim 4K UHD LED Smart TV
ilincagyuri
07/05/2019
România
Foarte multumit
Am achizitionat acest produs si sunt foarte multumit de el , usor de montat si usor de folosit
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 65PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 65PUS6753 Smart TV LED 4K UHD ultrasubţire
Romcha
08/04/2019
Česká republika
Velmi slušný
Ve své cenové kategorii asi nejlepší volba ze všech modelů roku 2018. Největší možnosti nastavení obrazu, celkem rychlé ovládání a slušná obrazovka i zvuk. Nepřehřívá se.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 43PUS6753 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6700 series 43PUS6753 Ultratenký 4K UHD LED televizor Smart
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
A csatlakoztathatóság a WiFi Miracast tanúsítványú Android 4.2 vagy későbbi rendszer függvénye. További részletekért tanulmányozza készüléke dokumentációját.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.