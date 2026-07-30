A közúti biztonság alapszabálya: látni és látszani

A fény a vezetési élmény alapvető részét képezi, emellett a fény az első és egyetlen része annak a biztonsági körnek, amely ténylegesen elősegíti a balesetek megelőzését. A Philips az általános láthatóság és a közúti megvilágítás fokozásával segíti elő a balesetek megelőzését szolgáló aktív biztonságvédelmet.