2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
9006PRC1
Lámpa típusa: HB4
1 db-os csomag
12 V, 55 W
Világítási megoldásaink erőteljes és precíz fénysugarat garantálnak, mindezt maximális teljesítmény mellett. Folyamatosan a legjobb és a lehető leghatékonyabb világítási megoldások létrehozásán dolgozunk, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy kiváló minőségű világításunk egy nap életet menthet
A fény a vezetési élmény alapvető részét képezi, emellett a fény az első és egyetlen része annak a biztonsági körnek, amely ténylegesen elősegíti a balesetek megelőzését. A Philips az általános láthatóság és a közúti megvilágítás fokozásával segíti elő a balesetek megelőzését szolgáló aktív biztonságvédelmet.
A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennapossá váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatóak.
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