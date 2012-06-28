TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

30% kedvezmény a PRE30 kuponkóddal!

kísértetiesen jó ajánlatok! 2026.10.19. - 11.01. között a Philips.hu-n.

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Érzelmi előny fénykép
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Érzelmi előny fénykép

Gyártás megszűnt

Philips AventAnalóg babaőr

SCD481/00

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Egyszerűen hallja gyermekét

Biztonságos vételt és más eszközökkel való minimális interferenciát biztosít a házban és a körül.

Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Akár 200 m hatósugár

Egyszerűen hallja gyermekét

Minimális a más monitorok által okozott interferencia

Minimális a más monitorok által okozott interferencia

Válassza a környezetének legmegfelelőbb hangerőt

Válassza a környezetének legmegfelelőbb hangerőt

A hangerő és a hangszint beállítható, így minden kacagást és gőgicsélést hallhat

Övcsat használatával keze szabadon marad és semmi nem korlátozza Önt

Övcsat használatával keze szabadon marad és semmi nem korlátozza Önt

Az övcsattal szabadon marad a keze és semmi nem korlátozza mozgását.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

28/06/2012

Polska

Polska

Bardzo prosty w obsłudze

Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós leveleket kapni – az érdeklődésem és szokásaim alapján – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról. Bármikor könnyedén leiratkozhatok!

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 