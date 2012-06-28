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Gyártás megszűnt
Egyszerűen hallja gyermekét
Biztonságos vételt és más eszközökkel való minimális interferenciát biztosít a házban és a körül.
Minimális a más monitorok által okozott interferencia
A hangerő és a hangszint beállítható, így minden kacagást és gőgicsélést hallhat
Az övcsattal szabadon marad a keze és semmi nem korlátozza mozgását.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Aeus
28/06/2012
Polska
Bardzo prosty w obsłudze
Pierwsza niania nie działała - brak połączenia nadajników, ale szybko, w ramach reklamacji, wymieniono mi na nowy, działający już sprzęt. Jestem zadowolona, bo niania jest prosta w obsłudze, a dodatkowo zarówno nadajnik jak i odbiornik mogą działać na baterie, a nie tylko po podłączeniu do prądu. Design nie powala, ale akurat ta kwestia nie spędza mi snu z powiek :-). Dobry dźwięk, niezły zasięg i lampka, która daje mikroświatło. Brakuje mi możliwości odpowiedzi dziecku, czyli jakby funkcji odbiornika, która pozwala działać jak mikrofon - byłoby funkcjonalniej.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD481/00 Analogowa elektroniczna niania
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.