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  • Megfelelő hőmérséklet, teljes kényelem
  • Megfelelő hőmérséklet, teljes kényelem
  • Megfelelő hőmérséklet, teljes kényelem
  • Megfelelő hőmérséklet, teljes kényelem
  • Megfelelő hőmérséklet, teljes kényelem
  • Megfelelő hőmérséklet, teljes kényelem

Gyártás megszűnt

Philips AventDECT babaőrző

SCD520/00

5
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Megfelelő hőmérséklet, teljes kényelem
Élvezze a teljes nyugalmat az új Philips Avent DECT babaőrzővel annak biztos tudatában, hogy gyermeke akkor is biztonságban van, ha Ön nem tartózkodik éppen a szobában.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Interferenciamentes a DECT digitális technológiának köszönhetően

Megfelelő hőmérséklet, teljes kényelem

  • Hőmérséklet-érzékelés

Garantáltan interferenciamentes DECT technológia

Garantáltan interferenciamentes DECT technológia

A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Biztonság, kristálytiszta hanggal

Biztonság, kristálytiszta hanggal

Minden apró kacagást és gőgicsélést tökéletesen tisztán hallhat. A DECT technológia kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

Rendkívül nagy hatótávolság a tökéletes mobilitásért

Rendkívül nagy hatótávolság a tökéletes mobilitásért

330 m-es hatótávolság. Az övcsat és a nyakpánt tökéletes mozgási szabadságot tesz lehetővé otthonában és annak környezetében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
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22/08/2014

Polska

Polska

polecaam!

Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A termék az Egyesült Államokban és Kanadában kizárólag Fahrenheit skálára vonatkozó beállításokkal kapható.