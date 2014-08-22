2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Hőmérséklet-érzékelés
A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.
Minden apró kacagást és gőgicsélést tökéletesen tisztán hallhat. A DECT technológia kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.
330 m-es hatótávolság. Az övcsat és a nyakpánt tökéletes mozgási szabadságot tesz lehetővé otthonában és annak környezetében.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Karo
22/08/2014
Polska
polecaam!
Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A termék az Egyesült Államokban és Kanadában kizárólag Fahrenheit skálára vonatkozó beállításokkal kapható.