2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHE3705BK/00
Elérhető
8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és közepes – méretben érhetők el, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt
A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy könnyedén váltson zenehallgatásról a telefonhívások fogadására, így Ön mindig kapcsolatban marad.
A kiváló minőségű, fényes és színes bevonat elegáns külsőt eredményez, miközben további védőrétegként funkcionál.
3.0
5-ből
1
Vélemény
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3705BK Навушники з мікрофоном