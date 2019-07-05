2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHE3705LB/00
Elérhető
Lüktető ritmus, pumpáló basszus
A rendkívül kicsi, lüktető basszusú Philips MyJam Vibes in-ear fülhallgató a kényelem érdekében ovális hangcsőbetétekkel, az extra védelmet nyújtó, stílusos kialakítás érdekében pedig vákuumban fémezett védőburkolattal készült.
8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és közepes – méretben érhetők el, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt
A praktikus kialakítású Philips Vibes fülbe helyezhető fejhallgató nagy hatásfokú meghajtókat foglal magába. Tökéletesen illeszkedik a fülbe, miközben tiszta hangzást és kirobbanó mélyhangot biztosít.
A rendkívül kicsi fülhallgatók tökéletesen illeszkednek a fülbe, és hangszigetelést hoznak létre, amely kiszűri a külső zajt.
3.0
5-ből
1
Vélemény
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3705BK Навушники з мікрофоном