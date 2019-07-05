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Gyártás megszűnt

Fejhallgató mikrofonnal

SHE3705WT/00

3

| (1) Vélemény

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék
Piros
Piros
világoskék
világoskék

Lüktető ritmus, pumpáló basszus

A rendkívül kicsi, nagy basszusú Philips Vibes fülbe helyezhető fejhallgató a kényelem érdekében ovális hangcsőbetétekkel, az extra védelmet nyújtó, stílusos kialakítás érdekében pedig vákuumban fémezett védőburkolattal készült.

Összes előny megtekintése

Kompakt kialakítás vákuumban fémezett védőburkolattal

Lüktető ritmus, pumpáló basszus

  • 8,6 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

Beépített mikrofon, mellyel zenéről telefonhívásra válthat

Beépített mikrofon, mellyel zenéről telefonhívásra válthat

A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy könnyedén váltson zenehallgatásról a telefonhívások fogadására, így Ön mindig kapcsolatban marad.

Lüktető mélyhangok, tiszta hangzás a nagy hatásfokú meghajtóknak köszönhetően

Lüktető mélyhangok, tiszta hangzás a nagy hatásfokú meghajtóknak köszönhetően

A praktikus kialakítású Philips Vibes fülbe helyezhető fejhallgató nagy hatásfokú meghajtókat foglal magába. Tökéletesen illeszkedik a fülbe, miközben tiszta hangzást és kirobbanó mélyhangot biztosít.

3 cserélhető gumi fülbetét nyújt optimális illeszkedést

3 cserélhető gumi fülbetét nyújt optimális illeszkedést

A fülbetétek három különböző – kicsi, nagy és közepes – méretben érhetők el, így mindenki megtalálja a neki megfelelőt

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.