Dübörögjön a basszus

Élvezd ki kedvenc zenéid ütős mélyhangjait. A fülbe helyezhető fülhallgatók viselése különlegesen kényelmes, a vezetéken elhelyezett távvezérlővel pedig könnyedén leállíthatod a lejátszási listát. Ideális megoldás arra az esetre, ha éppen akkor fut be egy hívásod, amikor a banda a húrok közé csapna!