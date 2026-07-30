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  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus
  • Dübörögjön a basszus

Gyártás megszűnt

In-ear fülhallgató mikrofonnal

TAE4105BK/00

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Dübörögjön a basszus
Élvezd ki kedvenc zenéid ütős mélyhangjait. A fülbe helyezhető fülhallgatók viselése különlegesen kényelmes, a vezetéken elhelyezett távvezérlővel pedig könnyedén leállíthatod a lejátszási listát. Ideális megoldás arra az esetre, ha éppen akkor fut be egy hívásod, amikor a banda a húrok közé csapna!
Összes előny megtekintése

Dübörögjön a basszus

  • 10 mm-es meghajtók/hátul zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

  • Fekete

Ütős basszus. Tiszta hangzás

Milyen útra kelni a kedvenc zenéid nélkül? Ez a fülhallgató telt és dübörgő mélyhangokat sugároz az erőteljes, 10 mm-es neodímium meghajtókból, és kényelmes viseletet jelent a tökéletesen illeszkedő fülbetétnek köszönhetően.

Vadítsd meg a zenét valódi kényelemben

Az ovális akusztikus cső és a három méretben elérhető, cserélhető gumi fülbetét kényelmesen illeszkedik a fülbe. Élvezd az imádott dalok minden másodpercét.

In-line távvezérlő. Egyszerű zene- és hívásvezérlés

Fogadj hívásokat. Szüneteltesd a lejátszási listát. Mindezt az okostelefonod megérintése nélkül. A derékszögű csatlakozó segít abban, hogy zökkenőmentes maradjon a csatlakozás a fülhallgató az okoskészüléked között, ami hasznos, ha a zsebedben tartod a telefont.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.