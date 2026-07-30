2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
TAE4105WT/00
10 mm-es meghajtók/hátul zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
Fehér
Milyen útra kelni a kedvenc zenéid nélkül? Ez a fülhallgató telt és dübörgő mélyhangokat sugároz az erőteljes, 10 mm-es neodímium meghajtókból, és kényelmes viseletet jelent a tökéletesen illeszkedő fülbetétnek köszönhetően.
Az ovális akusztikus cső és a három méretben elérhető, cserélhető gumi fülbetét kényelmesen illeszkedik a fülbe. Élvezd az imádott dalok minden másodpercét.
Fogadj hívásokat. Szüneteltesd a lejátszási listát. Mindezt az okostelefonod megérintése nélkül. A derékszögű csatlakozó segít abban, hogy zökkenőmentes maradjon a csatlakozás a fülhallgató az okoskészüléked között, ami hasznos, ha a zsebedben tartod a telefont.
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