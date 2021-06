Fontos, hogy a víztartályt megfelelően helyezze be a készülékbe. Abban az esetben, ha nem megfelelően helyezi be, víz helyett levegőt szívhat be.

A készülék elején levő víztartállyal rendelkező eszpresszógép: győződjön meg róla, hogy a víztartályt teljesen betolta-e, és a helyzete megfelelő.

A készülék tetején levő víztartállyal rendelkező eszpresszógép: győződjön meg róla, hogy a víztartály alatti terület nem szennyezett-e, nincsenek rajta részecskék és kávészemek.