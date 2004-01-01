A fogkefe és a kefefejek rendszeres tisztítása növeli azok élettartamát és teljesítményét. Használat után tisztítsa meg a fogkefét a kefefej és a sörték leöblítésével. A fogkefenyelet nedves ruhával tisztítsa meg.
A Philips Sonicare UV-s kefefej-fertőtlenítővel naponta fertőtlenítheti a kefefejet, amely a baktériumok 99%-át eltávolítja a kefefejről.
Javasoljuk, hogy hetente alaposan tisztítsa meg a fogkeféjét. Csak kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:
A fogkefét és annak tartozékait soha ne tisztítsa mosogatógépben. Ne használjon éles tárgyat a gumitömítésen vagy a gombokon, mert az károsíthatja azokat.
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.