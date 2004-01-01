    Hogyan tisztítsam Philips Sonicare fogkefémet?

    Közzétéve 2025. június 23.

    A fogkefe és a kefefejek rendszeres tisztítása növeli azok élettartamát és teljesítményét. Használat után tisztítsa meg a fogkefét a kefefej és a sörték leöblítésével. A fogkefenyelet nedves ruhával tisztítsa meg.

    A Philips Sonicare UV-s kefefej-fertőtlenítővel naponta fertőtlenítheti a kefefejet, amely a baktériumok 99%-át eltávolítja a kefefejről. 

    Javasoljuk, hogy hetente alaposan tisztítsa meg a fogkeféjét. Csak kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:
     

    1. Vegye le a fogkefefejet.
    2. Meleg vízzel öblítse le a kefefej alját.
    3. Meleg vízzel öblítse le a fémtengely területét.
    4. Egy ruhával törölje át a fogkefenyél teljes felületét, és törölje át a felső tömítést (a fémtengely körül), a fogkefenyélen lévő gombokat és a fogkefe alját. 
    5. Nedves ruhával törölje át a fogkefenyél teljes felületét. 


    A fogkefét és annak tartozékait soha ne tisztítsa mosogatógépben. Ne használjon éles tárgyat a gumitömítésen vagy a gombokon, mert az károsíthatja azokat.
     

