A jótállási idő hossza a terméktől függően változik. A jótállás érvényesítéséhez az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat szükséges.​

​

A Philips jótállás akkor érvényes, ha a terméket a használati útmutatóban leírtak szerint rendeltetésszerűen használták. ​A termék üzembe helyezése vagy használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.​

​

A terméktől és a hibától függően a Philips az Ön számára legmegfelelőbb szolgáltatást kínálja. ​ A csatlakoztatott termékekben tárolt adatok elveszhetnek a Philips általi szervizelés során. ​Javasoljuk, hogy a termék szervizbe történő elküldése előtt készítsen biztonsági másolatot a termékben tárolt adatokról. ​A Philips nem vállal felelősséget az ilyen jellegű veszteségekért. Kiterjesztett garancia: Egyes Philips testápoló termékek diszkrecionális kiterjesztett garanciára jogosultak. Az oldal alján meghatározott jótállási időszakon kívül jogosult lehet egy ingyenes kiterjesztett jótállásra, ha a vásárlástól számított 90 napon belül regisztrálja termékét My Philips fiókjában. Jelentkezzen be My Philips fiókjába, és kövesse a termékregisztrációs utasításokat a vásárlás dátumától számított 90 napon belül, hogy megtudja, terméke alkalmas-e a jogosultságra.