A legtöbb főzőolaj használható annak érdekében, hogy az Airfryer készülékben készített hozzávalók ízletesek és ropogósok legyenek.

Javasoljuk, hogy az alábbiakhoz hasonló hagyományos olajakat használjon:

Olívaolaj

Napraforgóolaj

Mogyoróolaj

Fűszeres vagy ízesített olajok is használhatók, illetve sütés előtt fűszerek pácolhatók is az olajban. Ezzel az egyszerű módszerrel változatossá teheti az ételei ízét. Vaj spray is használható.

Megjegyzés: Olaj hozzáadása csak abban az esetben szükséges, ha házi készítésű ételeket készít friss, nem előkezelt hozzávalókból, úgy mint frissen hámozott burgonyából vagy nem pácolt csirkéből. Az olaj hozzáadása ropogós réteget alakít ki a kezeletlen ételen, és fokozza az ízét.