Allergének a lakásban – Pollen

Az allergéneket kültéri és beltéri allergénekre oszthatjuk. Az egyik leggyakoribb kültéri allergén a pollen, azaz a virágpor. A pollen különálló pollenszemcsékből áll, amelyek a hímivarsejteket hordozzák. A legtöbb pollent általában a szél általi beporzással szaporodó növények bocsátják ki, így biztosítva a sikeres beporzást. Ez a könnyű por több száz kilométert is utazhat – minél szelesebb az idő, annál jobban terjednek a pollenek, és annál nagyobb a koncentrációjuk is. Esős időben ezzel szemben a pollenek a talaj közelébe kerülnek, ami csökkenti a szénanátha-tünetek kialakulásának kockázatát. Egyeseknél már néhány pollenszem is súlyos allergiás reakciót válthat ki.[1][2]

Bár a virágpor elsősorban kültéri allergénnek számít, fontos tudni, hogy a pollenrészecskék könnyen bejuthatnak az otthonába is.

[1] www.ecarf.org/en/information-portal/allergies-overview/pollen-allergy/

[2] www.webmd.com/allergies/how-weather-affects-allergies