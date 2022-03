szellőztetett helyeken, ahol sok ember tartózkodik egyszerre.

A kísérleti légkörkutatás professzora, Joachim Curtius és csapata négy Philips AC2887 légtisztítót tesztelt egy héten keresztül egy osztályteremben (27 tanulóval és tanáraikkal). A Philips légtisztítók a nagyobb porrészecskék és szöszök szűrésére szolgáló előszűrő mellett Philips NanoProtect HEPA-szűrőt és aktív szénszűrőt tartalmaznak. Az aeroszol-koncentráció mellett a kutatók a finom porrészecskék mennyiségét és a CO 2 -koncentrációt is mérték, emellett pedig az eszköz zajszintjét is elemezték.

Az eredmény? A légtisztító a bekapcsolást követő fél órán belül az aeroszolok 90%-át eltávolította a levegőből[1].

A kutatási eredmények alapján a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy „a légtisztítók fontos kiegészítő óvintézkedésként szolgálhatnak, különösen olyan környezetekben, ahol nem áll rendelkezésre fix szellőzőrendszer, illetve ahol nincs lehetőség ablakot nyitni”.

A WHO javaslata szerint a szellőztetéssel óránként legalább hatszor fel kell frissíteni a beltéri levegőt kültéri levegővel vagy megfelelően megszűrt, majd visszakeringetett levegővel. Ha ez nem megfelelő szellőzőrendszer vagy korlátozott természetes szellőztetés miatt nem lehetséges (például hideg időben vagy erősen szennyezett kültéri levegő esetén), a WHO a vírusaeroszolok elleni kiegészítő óvintézkedésként légtisztítók használatát javasolja. A REHVA (fűtéssel, szellőzéssel és légkondicionálással foglalkozó egyesületek szövetsége) által megosztott publikációból szintén az derül ki, hogy a beltéri terek megfelelő szellőztetése hatásos megoldás a SARS-CoV-2-fertőzés kockázatának csökkentésére.

Azonban a szellőztetés és az egyéb kiegészítő légtisztítási megoldások önmagukban nem nyújtanak elegendő védelmet a COVID-19 ellen. Más bevált gyakorlatokkal (például közösségi távolságtartás, gyakori kézmosás és a felületek fertőtlenítése) kombinálva azonban a védekezés részét képezhetik családja és saját maga védelme érdekében.

