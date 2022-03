Allergének a lakásban – Poratkák

Mikor fordulnak elő?

A poratkaallergének egész évben megtalálhatók a lakásban, de nyáron, magas páratartalom mellett még erősebben jelen lehetnek.

Hogyan kerülhetem el a poratkákat?

A poratkák 20–25 °C-os hőmérsékleten érzik a legjobban magukat. Emellett a 70–80%-os páratartalmat kedvelik, vagyis a legjobb megoldás, ha páramentesítő vagy légkondicionáló használatával 40–50%-on tartja otthona páratartalmát.[3]

Mivel a poratkák leggyakrabban a hálószobában találhatók meg, az atkák távol tartásához érdemes betartania az alábbi tanácsokat:

Rendszeresen tisztítsa meg a matracokat nagy szűrőképességű, például HEPA-szűrővel ellátott porszívóval.

A poratkák elleni védelem érdekében próbáljon ki antiallergén huzatokat a matracokon, paplanokon és párnákon.

A poratkák számának és a poratkaallergének szintjének csökkentése érdekében 60 °C-on mosson minden ágyneműt.

Válasszon mosható szőnyegeket és fapadlót, és függönyök helyett használjon redőnyt.

Vigye egy másik szobába a gyorsan porosodó díszeket, könyveket és újságokat.

Az allergiás reakciókra hajlamos gyerekek az emeletes ágy felső szintjén aludjanak, így alvás közben nem tudnak rájuk hullani felülről az allergének.[2][3]

A Philips légtisztítók fejlett, beépített, többrétegű szűrőrendszere a levegőben található allergének, például a poratkák 99,97%-át képes eltávolítani. Erre a hivatkozásra kattintva többet is megtudhat arról, hogy miként biztosíthat családjának tisztább és egészségesebb levegőt.

Tapasztalja meg a különbséget már ma!

[1] www.aafa.org/dust-mite-allergy

[2] www.allergyuk.org/assets/000/001/243/House_Dust_Mite_original.pdf

[3] Portnoy J et al. Joint Taskforce on Practice Parameters; Practice Parameter Workgroup. Environmental assessment and exposure control of dust mites: a practice parameter. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 2013.