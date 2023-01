Az IPL szőrtelenítés és a lézeres szőrtelenítés költségei



Mind az IPL, mind a lézeres szőrtelenítés költséges kezelési forma, az árak pedig szolgáltatónként nagyon eltérőek lehetnek. Mivel azonban mindkét módszerrel hosszú távon is sima és szőrtelen bőr érhető el (rendszeres otthoni vagy szépségszalonban végzett kezeléssel) a kezdeti nagyobb befektetés hosszú távon általában megtérül.

Az IPL és lézeres szőrtelenítő eljárás költsége nagymértékben függhet a szolgáltatótól. A lézeres szőrtelenítést végezheti bőrgyógyász szakorvos vagy szakképzett kozmetikus. Ha bőrgyógyász végzi a szőrtelenítést, ő szakszerűbben elemezheti a bőrét és a hajtípusát, és ez alapján javasolhatja az Ön számára legmegfelelőbb technológiát, míg a kisebb szépségszalonok általában nem rendelkeznek olyan erőforrásokkal, hogy egynél több lézertechnológiát kínáljanak, emiatt nagyobb lehet az égési sérülések, a bőrirritáció és a pigmentzavarok kialakulásának a kockázata. Annak ellenére, hogy a bőrgyógyász által végzett lézeres szőrtelenítés többe kerülhet, általában ez jelenti a biztonságosabb alternatívát.

Csakúgy, mint a lézeres szőrtelenítés, az IPL kezelés költsége is szolgáltatónként jelentősen eltérő lehet. Bár az IPL szőrtelenítési szolgáltatás szépségszalonokban is biztonságosan és széles körben igénybe vehető, dönthet úgy is, hogy egy otthoni használatra szánt IPL szőrtelenítő eszközt vásárol, mint amilyen például a Philips Lumea Prestige is, így otthona kényelmében végezhet tartós szőrtelenítést. Ezzel a megoldással hosszú távon sok pénzt takaríthat meg, emellett akkor végezheti el a szőrtelenítést, amikor az Önnek éppen megfelelő – nincs többé időhöz és helyhez kötve! Az otthoni IPL szőrtelenítő eszköz megvásárlása egy olyan befektetés, amellyel hosszú távon pénzt és időt spórolhat magának.