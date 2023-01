Ha rendszeresen borotválással távolítja el a szőrt bizonyos testrészeiről, valószínűleg Önnél is előfordultak már borotválkozás utáni kiütések. Ezek akár egyesével is jelentkezhetnek, de egyszerre nagyobb számban is megjelenhetnek a borotvált bőrfelületen. Ezek a borotválkozás utáni piros pöttyök nem csak elcsúfítják a gyönyörű, simára borotvált bőrünket, hanem viszkethetnek, begyulladhatnak és fájdalommal is járhatnak.

A legjobb módja annak, hogy hosszú távon megelőzzük a borotva kiütéseket, ha utánanézünk, hogy milyen előkészületekkel, eszközökkel és módszerekkel végezhetjük el bőrbarát módon a borotválkozást. Olvassa el alábbi tippjeinket annak érdekében, hogy elkerülje a borotválkozás utáni kiütéseket, és gyönyörködhessen sima, makulátlan bőrében!