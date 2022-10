„Philips októberi extra” nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzat

A fent jelölt nyereményjáték (a továbbiakban: „Nyereményjáték” vagy „Játék”) időtartama: 2022.10.11.– 2022.10.24. A Nyereményjáték kiírója és szervezője a Philips Magyarország Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV Irodaház). 4. em., cégjegyzékszáma: 01-09-064255; a továbbiakban: „Kiíró”) 1. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele az alábbiak mindegyikének játékos általi teljesítése: - a játékos rendelkezik felhasználói profillal a https://www.facebook.com/ elérhetőségen található közösségi oldalon (a továbbiakban: „Facebook”), - a játékos a Facebook profiljával a Kiíró által hirdetett űrlapot kitölti, valamint - hozzájárul, hogy a Kiíró közvetlenül, elektronikus úton, marketing céllal megkeresse (hírlevél feliratkozás) és legalább a Nyereményjáték időtartamának lejártáig nem vonja vissza hozzájárulását - olyan e-mail címmel regisztrál a játékos, amellyel még nem iratkozott fel philips hírlevélre. A részvétellel tehát a játékban résztvevő személyek egyúttal feliratkoznak Kiíró

hírlevelére is. A feliratkozással a játékos hozzájárul, hogy a Kiíró a részére

a Facebook profilján regisztrált e-mail címére marketing tárgyú megkereséseket

küldjön. A hírlevélről a hírlevél alján található „leiratkozom” gomb használatával bármikor* le lehet iratkozni. Egyebekben a hírlevél szolgáltatásáról bővebb információ a https://www.philips.hu/a-w/adatvedelmi-nyilatkozat.html

elérhetőségen található Adatvédelmi Tájékoztatóban található. *Amennyiben a játékos a hírlevélről a Nyereményjáték időtartamának lejárta előtt leiratkozik, úgy a Nyereményjátékban való részvételre a továbbiakban nem jogosult, és a sorsoláson nem vesz részt, illetve nyeremény átvételére nem jogosult. A Nyereményjáték eredményének 10. pontja szerinti kihirdetését követő leiratkozás a részvételi jogosultságot nem befolyásolja. A játékos a Nyereményjátékban való részvétellel (a jelen pont első bekezdésében

szereplő feltételek maradéktalan teljesítésével) elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Nyereményjáték során rendelkezésre bocsátott személyes adatainak a Nyereményjátékkal összefüggő, a jelen Játékszabályzatban leírtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”). A Pályázat érvényességének kérdésében a Kiíró döntése az irányadó. Egy játékos beküldött érvényes pályázatainak számától függetlenül is csak egy érvényes pályázattal vesz részt a sorsoláson. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Kiíró a jogszabályokban megengedett legteljesebb mértékig kizárja a felelősségét e körben. 2. A Nyereményjátékban kizárólag a 3. pontban meghatározott, kizárt személyek körébe nem eső, bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, természetes személyek (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt, akik teljesítik az 1. pontban írtakat. 3. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt: a Kiíró munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Kiíró megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő egyéb személyek és cégek alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói. 4. A Kiíró kizárhatja a Nyereményjátékból a Játékost, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okokból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (2-3. pontokban foglalt), illetve egyéb feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót felelősség nem terheli. A Játékos az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. 5. Visszaélés gyanújának esetében a Kiírónak jogában áll a Nyereményjáték menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Kiíró a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Nyereményjátékból. 6. Kiíró kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Nyereményjátékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Nyereményjátékkal kapcsolatos Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Kiíró mindennemű felelősségét kizárja. Kiíró fenntartja a jogot, hogy indokolás nélkül érvénytelennek minősítse és az eredmény megállapítása során figyelmen kívül hagyja azon leadott válaszokat, amelyekkel kapcsolatban megalapozottan feltehető, hogy ún. botok (automatizáltan működő, kizárólag erre a célra létrehozott valótlan, sok esetben külföldi kitalált személyhez tartozó profilok) használatával érkeztek. 7. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Kiírón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Előbbieket befolyásolhatja továbbá a Játékos által igénybe vett internet szolgáltatás minősége és adatátviteli sebessége, illetve az általa használt eszköz teljesítménye is. A Kiíró az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 8. Jelen szabályzat a Kiíró által közzétett, Nyereményjátékkal kapcsolatos hirdetésekben és tájékoztató anyagokon közzétett útmutatással, szabállyal és feltétellel összhangban készült. Bármilyen összeütközés vagy ellentmondás esetén a jelen játékszabályzatban közzétett rendelkezések megelőznek minden más hasonló útmutatást, szabályzatot és feltételt. 9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Kiíró megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja. 10. A Nyereményjátékból – a Kiíró megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Facebook adatlappal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook adatlappal vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Nyereményjátékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Nyereményjátékkal összefüggésben a Kiírónak okoztak. 11. A játék menete Játék bejegyzés közzététele Facebookon: 2022.10.10.





Válaszadási időszak: 2022.10.10. – 2022.10.24.





Sorsolás: A nyereményjáték lezárását követő 18 napon belül.





Nyertesek kihirdetésének időpontja és módja: 2022.11.11. A Philips facebook oldalán

12. Nyeremény, nyeremény átvétele: A Kiíró a nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték hirdeté űrlapján feliratkozott Játékosok közül 1, azaz egy fő nyertest sorsol, aki az alábbi nyereménycsomag átvételére jogosult. A nyertes kisorsolására a Kiíró által, véletlenszerűség elvét biztosítva kerül sor. Pótnyertes sorsolására nem kerül sor. Az eredményhirdetés a Kiíró (Philips elnevezésű) Facebook oldalán történik az előre meghatározott időpontban. A nyertes nyereménye: A Kiíró által biztosított 1 db HX9914/55 Philips

DiamondClean 9000 szónikus elektromos fogkefe dupla csomag

(fehér), 1 db HX6352/42 Philips

Sonicare For Kids

Szónikus elektromos fogkefe (rózsaszín), 1 db HX6322/04 Philips Sonicare For Kids

Szónikus elektromos fogkefe (kék), 1 db QP6530/15 Philips

OneBlade Pro hibrid borotva, 1 db BHS830/00

Philips Prestige SenseIQ hajegyenesítő és 1 db BRE740/90

Philips Series 9000 kozmetikai szett (a továbbiakban: „Nyeremény”). - A nyertes értesítése, nyeremény átvétele: A nyertes nevét Kiíró a sorsolást követően a Nyereményjáték Facebook bejegyzése alatt kommentben közzéteszi. Ezzel párhuzamosan a Kiíró a Nyertest a Facebook profiljában rögzített e-mail címen elektronikus levél formájában egyedileg értesíti (a továbbiakban: „Értesítés”). - Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést annak kézbesítését követően legkésőbb 5 naptári napon belül visszaigazolni válaszüzenetben, és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, e-mail cím, postázási cím, telefonszám). - Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem válaszol, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. - Amennyiben a Nyertessel való kapcsolatfelvétel sikeres, úgy a Nyereményt a Kiíró postai úton elküldi a nyertes részére a nyertessel egyeztetett címre. - Ha a jelen pontban rögzített együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Kiíró terhére nem értékelhető. A Kiíró a Nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. - A Kiíró kizárja a játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában

feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Kiírót semmilyen felelősség nem terheli. 13. A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Nyereményjátékban való részvétel késedelmet szenved vagy nem valósul meg. 14. A Kiíró fenntartja a jelen Játékszabályzatnak és a Nyereményjáték mechanizmusának, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kiíró kizárja felelősségét a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 15. Kiíró jogosult kizárni Nyereményjátékból azt a Játékost, aki a Nyereményjátékban tisztességtelen módon, a jelen játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 16. A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. A Nyereményjáték Kiírója a hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően eleget tesz a bejelentési és az adózással összefüggő egyéb kötelezettségeinek (bevallás, adófizetés), azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik. 17. A Kiíró a nyertes nevét a Facebook oldalon (https://www.facebook.com/PhilipsHungary) hozza nyilvánosságra a sorolást követően. A nyilvánosságra hozatal során csak a Játékos neve jelenik meg. 18. Adatkezelés A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel: - kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, illetve tudomásul veszi, hogy nyertessége esetén nevét (Facebook profil szerint) a Nyeremény sorsolását követően a Kiíró a Nyereményjáték Facebook bejegyzésben közzéteszi, mely során maximálisan betartja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit; - tudomásul veszi, hogy Kiíró, mint adatkezelő részére kizárólag a nyertes játékosok azon adatai kerülnek átadásra, amelyek a Kiíró adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükségesek; - tudomásul veszi, hogy a Kiíró a Játékos adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. Az adatok kezelője: Kiíró. Az adatok kezelését a Kiíró, azaz a Philips Magyarország Kft., illetve azok feldolgozását – a Facebookon megjelenített adatok tekintetében – a Kiíró megbízásából a Philips Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 3. (Office Garden IV Irodaház). 4. em., adószám: 10272031-2-44, Cg. szám: 01-09 064255) végzi. 18.1 A Nyereményjátékban történő részvételhez kötődő adatkezelés: Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása, azaz a Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. A kezelt adatok köre: Facebookon megjelenített név és Facebook ID, nyertesség esetén a teljes név, telefonszám, postázási cím, e-mail cím. Az adatkezelés célja: A játékban való részvétel, a Játékos azonosítása és a Játékossal történő kommunikáció biztosítása, nyertesség esetén pedig a nyertes beazonosítása, nyeremény átadásának egyeztetése, valamint a Nyertes Facebook profil szerinti nevének - kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatban – az eredményhirdetésre készített Facebook bejegyzésben való közzététele. Az adatkezelés időtartama: A Nyeremény átadásának időpontjáig 18.2. Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés: Adatkezelő személye: jelen pont szerinti adatkezelés esetén adatkezelő a Kiíró: Philips Magyarország Kft. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja, az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A gazdasági reklámot is tartalmazó direkt marketing üzenetek, e-mailek küldése az érdeklődők részére, a Kiíró saját és partnerei üzleti ajánlatainak küldése. A kezelt személyes adatok köre: email cím, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka) Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonását követő 30 napig. 19. A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai és a jogérvényesítés lehetőségei: A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot. A Kiíró szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Kiíró, mint adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy hozzájárulását visszavonja, tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi adatvédelmi kapcsolatfelvételi űrlapon: https://www.philips.hu/c-e/privacy-request.html A Kiíró, mint adatkezelő a nyertes játékosok adatainak tekintetében bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, illetve kérje helyesbítését az alábbi adatvédelmi kapcsolatfelvételi űrlapon: https://www.philips.hu/c-e/privacy-request.html Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz. Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni a Játékos számára. Amennyiben a tiltakozása alapján a Játékos az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó által meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve úgy véli, hogy az információs önrendelkezési jogát érintő jogsértés történt vagy annak veszélye áll fenn, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve – választása szerint – az adatkezelő székhelye, vagy a Játékos lakóhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszékhez (bírósághoz) fordulhat. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu Amennyiben a Játékos a hozzájárulását visszavonja vagy a személyes adatainak törlését a Nyereményjáték időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való minden jogosultságát elveszti, és a továbbiakban Nyereményre nem jogosult. 20. A Kiíró a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja. Amennyiben a Nyereményjáték során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje. 21. A Nyertesek adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény átadásának – a Kiíró érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért Kiíró semmilyen felelősséget nem vállal. Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Kiíró a Nyereményjáték egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. További információk a Philips ügyfélszolgálatán kérhetők: Philips ügyfélszolgálat Telefon: +36 1 700 8152 Facebook messenger: https://www.messenger.com/t/152887198738666 „Philips Nyereményjáték” tárgymegjelöléssel hétfőtől péntekig 8:00-22:00, szombat-vasárnap 10:00-22:00 óra között. WhatsApp: +36 70 375 6708 „Philips Nyereményjáték” tárgymegjelöléssel hétfőtől péntekig 8:00-22:00,

szombat-vasárnap 10:00-22:00 óra között. Budapest, 2022.10.10. Philips

Magyarország Kft. Kiíró