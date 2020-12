Tudta, hogy az Egészségügyi Világszervezet szerint az otthonunk levegője akár 2-5-ször szennyezettebb lehet, mint a kültéri levegő*?

A kültéri levegő szennyezőanyagai a nyitott ablakokon és ajtókon keresztül könnyen bejuthatnak otthonába. De még ha be is vannak zárva, a természetes szellőzés során is bejuthatnak az allergének és az apró – 2,5 mikrométer alatti – részecskék az otthonába.



A fák, gyomok és más, allergiás tüneteket okozó növények által kibocsátott pollen gyakori beltéri allergén. A másik beltéri allergén anyag a súlyos allergiás reakciókat és asztmát kiváltó poratkákat, kültéri ásványi anyagokat és egyéb apró részecskéket tartalmazó por.



A főzés, takarítás és háziállatok tartása során szintén keletkezhetnek beltéri szennyezőanyagok. Az új beltéri dekorációk és berendezések gázokat és illékony szerves vegyületeket bocsáthatnak ki.

A penészgombák, baktériumok és vírusok elszaporodásának megakadályozása érdekében 40-60%-os páratartalmat kell otthon fenntartani. A megfelelően párásított helyiségben kellemesebb a légzés, és nem szárad ki a bőr.

