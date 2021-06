Mozgáskoordináció



A kisbabája kéz- és szemkoordinációja épp csak elkezdett kialakulni. Ki tudja nyitni és össze tudja zárni az öklét. Tapasztalhat olyat is, hogy a kicsi lendületet vesz egy lelógó játék eltalálásához, sőt magához is húzhatja és a szájába veheti azt. Kezdi felismerni a különbséget a kemény és a puha dolgok között. A magabiztossága is rohamosan növekszik, ahogyan már mozgatja a végtagjait, és felemeli a fejét.