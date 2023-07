Anyamellhez hasonlóan működő cumisüveg?

Szoptatás során a baba szabályozza a tej áramlásának ütemét az egyedi ritmusának megfelelően. Most már a cumisüveg is hozzá alkalmazkodik.

Nincs még egy olyan kötelék, mint egy anya és a gyermeke között. Mindketten bensőségesen reagálnak egymás hangjára, érintésére és illatára – melyek szintén fontosak a szoptatás beindításához.

Amint a baba kényelmesen elhelyezkedik és elkezd szopizni, természetesen szabályozza a tej áramlását, a nyelést, a levegővételt, mindezt nagyon pontosan és ritmikusan. Csak egy idő után tart szünetet a baba, hogy levegőt vegyen. Minden alkalommal, amikor a baba szünetet tart, az anya tejáramlása is szünetel. Még azokra a rövid pillanatokra is, amelyek az anyatej két kortyolása között telnek el.