Gyermekbiztos otthon kialakítása

Józan megfontolások a konyhában



Szereljen az alacsonyan lévő ajtókra és fiókokra gyermekbiztos zárakat és reteszeket, hogy a kicsi ne csíphesse be az ujjait, és ne sérülhessen meg, miközben nehéz tárgyakat, például üvegtálakat vagy edényeket ránt ki a szekrényből. Azonban tartsa azt is szem előtt, hogy a zárt ajtók és elzárt polcok rendkívüli feszültséget kelthetnek a kíváncsi kisbabában. Legalább egy szekrény maradjon hozzáférhető. Tartson benne különféle formájú és méretű műanyag dobozokat. A világ legszórakoztatóbb dolga lesz a kis felfedező számára, hogy a szekrény teljes tartalmát kiborogassa a földre.



Főzés közben ne engedje gyermekét a forró sütőajtó közelébe. Használja a hátsó gázlángokat, vagy fordítsa a serpenyők nyelét befelé, hogy ne húzhassák le őket az apró kis kezecskék. A forró italokat pedig mindig tartsa olyan felületeken, ahol a baba nem érheti el és nem boríthatja fel őket.



Természetesen lehetetlen egy házat teljesen balesetbiztossá tenni: még a legprecízebb bababiztos módszerek mellett is figyelemmel kell kísérni a csöppség kalandozásait. Nagy szerencse, hogy ez roppant szórakoztató feladat.