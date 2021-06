Hasfájós baba

A legtöbb sírós pici baba, kimutatható ok nélkül sírdogál. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy az ilyen sírás, melyet gyakran kólikának neveznek, csökkenthető gyakori bőr-bőr kontaktussal. Ilyenkor biztassuk az anyát arra, hogy hagyja a csecsemőt az egyik mellén annyi ideig, amennyi csak kell ahhoz, hogy az utótejet is kiszívja. A cumizást, „komfort szopást” is engedheti az anya mindaddig, amíg ez számára elviselhető. Az anya próbáljon meg fekve szoptatni úgy, hogy a csecsemő vele szemben, az anya hasán fekszik. Ezek a csecsemők szeretnek ölben lenni, bizonyos határokon belül ezzel is segítsük megnyugvását. Sok nyűgös csecsemő szereti a „kólika tartást”. Ilyenkor az anya az egyik tenyerébe teszi a baba arcát, testét pedig az alkarján fekteti végig, a baba lábai kétoldalt lógnak a karjáról. A másik kezével az anya biztonságosan megtámasztja a babát, hüvelyk és mutató ujjával átkulcsolja a lábát, ezzel is növelve a biztonságot.