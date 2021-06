Kezdje a napot a baba ébredéséhez kötött szoptatással

Babája a korától függően az első ébredést követően egy-két órával már készen is állhat arra, hogy ismét aludjon.



Vezessen be rendszeres kora esti fürdőket A baba két-három hónapos korában a fürdés, a masszírozás, a szoptatás, valamint egy ismerősen megnyugtató altatódal és környezet mind azt jelzik a kisbabája számára, hogy elérkezett a lefekvés ideje, emellett pedig ez a rutin nagyon szerethető befejezése is a napnak.



Próbálja megítélni, hogy mikor fáradt el a kisbabája Előfordulhat, hogy a babája nehezen nyugszik meg, ha túl korán vagy túl későn próbálja altatni. Az újszülött babák az első hetekben sokszor csak annyit vannak ébren, amennyi egy szoptatásra elegendő (legfeljebb 45–60 perc), aztán vissza is alszanak.



Ösztönözze a játékot és az ébrenlétet a nappali szoptatásokat követően

Erre akkor nyílik lehetősége, amikor a baba elkezd természetes éberséget mutatni (nagyjából háromhetes kor körül). Az éber időszak kezdetben alig lesz elegendő többre egy kis pelenkázás közbeni beszélgetésnél vagy mondókázásnál. Három hónapos korára a legtöbb csecsemő már élvezi a játszószőnyegen, pihenőszékben, babakocsiban vagy ölben eltöltött kis időt, mielőtt ismét készen áll az alvásra.

A babák szeretik a rutin nyújtotta következetességet, kiszámíthatóságot és biztonságot



A baba napi rutinja remélhetőleg kiküszöböli a túlzott fáradtságból adódó elégedetlenség és sírás nagy részét. Amennyiben Ön szoptat...



A rutintól függetlenül mindig ajánlja fel a szoptatás lehetőségét a gyermekének, ha úgy látja, hogy igényli. Ez biztosítja a megfelelő tejmennyiséget, és kielégíti a baba anyatejszükségletét, és az anyai kötődést.