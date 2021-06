Helyes táplálkozás a szoptatás alatt

A baba immunrendszerének megerősítése



Az anyatej okosabb, mint hinné. Nem pusztán tápanyag a csecsemő növekedéséhez – az immunrendszer kiépítésében is segít. Ha Ön valamilyen kórokozóval érintkezik, néhány nap elteltével az anyatejben is megjelenik az az ellenanyag, amely a kisbabát is megvédi az adott kórokozótól. Ez aztán az okos tej!