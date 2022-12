3. Tejserkentés fejéssel: Fedezze fel, hogyan növelheti az anyatej mennyiségét kézi vagy elektromos fejéssel!

A tej kézzel történő lefejése, vagy a kézi vagy elektromos mellszívó készülékek használata nagyszerű lehetőséget jelent azoknak az édesanyáknak, akik nem tudnak mindig babájukkal lenni szoptatási időben. A tej lefejése emellett segíthet fenntartani vagy növelni a tejtermelődést is. Próbáljon meg szoptatások között lefejni valamennyi anyatejet, hogy ezzel is fokozza a tejtermelést. Ha szoptatások között lefeji a mellét, ezzel még több anyatej termelésére serkenti a szervezetét. A kézi vagy elektromos mellszívó készülék jó szolgálatot tehet akkor is, ha az anyatej megindítása a célunk. Ha még nincs mellszívó készüléke, érdemes lehet beruháznia egy ilyen berendezésbe, mely lényegesen hatékonyabbá és kényelmesebbé teheti az anyatej lefejtését. A Philips Avent mellszívó készülékekkel kényelmesen, ülő helyzetben végezheti az anyatej lefejését. E készülékek egyedi kialakításuknak köszönhetően bizonyítottan csökkentik a fejés közbeni előrehajlás szükségességét*, a kifejt anyatej ugyanis segítségükkel testhelyzettől függetlenül könnyedén eljut a mellből a készülékhez csatlakoztatott cumisüvegbe. A kézi vagy gépi fejés hatékonysága tovább növelhető, ha ennek során a kismama kényelmesen érzi magát. A Philips Avent készülékek pumpa része lágy textúrájú masszázspárnákkal rendelkezik, amelyek fejés során finoman serkentik a tejáramlást. A készülékek kaphatóak szettben is. Ha végzett az anyatej lefejésével, olvasson itt utána annak, hogyan tárolhatja biztonságosan az anyatejet!