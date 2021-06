Kínos téma lehet ez nekünk nőknek, de nincs ok az aggodalomra, nem Ön az egyetlen, akinek meg kell birkóznia az arcszőrzet eltávolításával. Hiszen valójában ez egy természetes dolog. A barna és fekete hajú nők jelentős részének okozhat ez gondot, hiszen az ő arcszőrzetük sötétebb, így az előbújó szőrszálak is jobban látszanak. A negyvenes éveiben járó hölgyek ugyancsak tapasztalhatták, hogy több arcszőrzetük nőhet, amely ráadásul egyre erősebbé is válhat.