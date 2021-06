A Philips 1965 óta viszi be a kávét az emberek otthonába. Emellett az úttörő technológiával – mint például innovatív „Boil & Brew” rendszerrel – azóta is élen jár a kávéfőzők továbbfejlesztésében. A 21. század fordulóján partnerkapcsolatot alakítottunk ki a Sara Lee vállalattal a SENSEO® bevezetése érdekében, mely a világ első párnás kávéfőzője volt. Emellett a Philips családjába fogadtuk a Saeco és Gaggia olasz márkákat is, melyek az eszpresszó születési helyéről származnak. Portfóliónk most már a kávéfőzők teljes választékát tartalmazza kiegészítőkkel megerősítve. Miközben 50 éves gazdag kávéörökségünket ünnepeljük, újra történelmet írunk: miénk a világ első olyan kávéfőzője, mely tökéletes eszpresszót és filteres kávét is tud készíteni.