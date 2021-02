Fűtési szezon és légúti problémák   

A fűtési szezon beköszöntével leginkább a meleg lakásban tartózkodunk munka után, szabadidőnkben is. Nem mindegy tehát, milyen a beltéri környezet és milyen minőségű a szoba levegője, amit ilyenkor beszívunk. Az allergiásoknál ilyenkor több, a fűtési szezonnal összeköthető panasz is előjöhet.

Gyermekek allergiája (csecsemőknél főleg tojásallergia, 2 éves kor fölött főleg poratka allergia) gyakran társul pl. ekcémához. Ekcéma esetén a bőr száraz, viszkető, gyulladt. A tüneteket a fűtési szezon felerősítheti, főleg a levegő szárazsága miatt. A száraz levegő a nyálkahártyákat is igénybe veszi, ilyenkor gyakran érzékeny, kaparó, fájó torokkal ébredhetünk akkor is, ha nincs torokgyulladásunk. Ilyenkor elkél a szobalevegő párásítása.

Mikor érdemes párásítani a levegőt?

A párásítást sem szabad azonban túlzásba vinni, mert a nedves meleg levegő a poratkák és a penészgombák elszaporodását segíti elő és ez következményesen a légúti allergiás tüneteket erősítheti fel az arra érzékenyekben. A légúti allergiák jelentős hányadában, közel harmadában a beltéri allergének, főként a poratka, annak leváló hámsejtjei, ürüléke stb. jelenti a kiváltó okot.

Az ideális a 40-60 %-os páratartalom a fűtött lakásban. Ezt leginkább szobai párásító készülékkel lehet szabályozni. A párásítók egy része viszont úgy porlasztja szét a vizet hogy a finom permeten a baktériumok megtapadhatnak, ami újabb fertőző forrást jelenthet belélegezve. Célszerű ezért olyan szobai párásító eszközöket alkalmazni, amelyek rendkívül kicsiny méretűre porlasztják szét a vízcseppeket, így azokon baktérium már nem tud megtapadni. Az aeroszolos párásítok ilyenek, ráadásul náluk nincsen jelen az ultrahangos párásítók jellegzetes fehér pora , ami főként a vízben oldott kalcium karbonát kicsapódásával keletkezik. Ha fontos a baktériumok és egyéb káros anyagok eltávolítása, akkor jó ha megfelelő szűrő is van a beltérben használt készüléken. A szobalevegő ideális páratartalma mellett fontos tehát az is, hogy szennyező részecskék se legyenek a szobában az egészséget károsító nagyobb mennyiségben.

Atkák: Poratka, lisztatka

Az atkák a rákokkal és más ízeltlábúakkal rokon, szemmel szinte egyáltalán nem észrevehető kis élőlények. A háziporban illetve más, szénhidrátban gazdag anyagokban pl. tartósan tárolt lisztben is előfordulhatnak (poratka, lisztatka- de utóbbi is jelen lehet akár a háziporban is.) Az atkák a párás környezetből biztosítják folyadékigényüket, emellett a porban, illetve a környezetben található levált hámsejtekből, táplálékmorzsákból, lisztporszemcsékből stb. táplálkoznak. Gyorsan szaporodnak, különösen 25 oC és 60% feletti relatív páratartalom mellett, ilyenkor tudnak ugyanis petéket rakni. Ilyen körülményekkel a lakásban főleg éjszaka, az ágymatrac felszíni részéhez közel tartózkodnak, nappal inkább a matrac belsejébe húzódnak vissza. Atka allergia esetén az allergiát az atka (poratka, lisztatka) hámsejtjei és ürüléke bizonyos fehérjéi okozzák.

Házi praktikák az allergiás tünetek enyhítése, és a levegőtisztaság érdekében az allergén-mentesítés

Háziporatka allergia esetén az allergénmentesítés első lépését a porfogó felületek csökkentése jelentheti. (Mosható bútorok, szőnyegek alkalmazása, textil függönyök a szőnyegek helyett stb.) Gyermekeknél a felesleges plüssállatok elajándékozása mellett lehetőség van a kedvesebb darabok mosására is. Néhány napos mélyhűtőben tárolás pl. műanyag fóliába csomagolva szintén jól alkalmazható az atkák elpusztítására. A hálószobában a legfőbb atka - forrás az ágymatrac. Poratka allergiában szenvedőknek érdemes új matracot használni, a régi matracok sajnos nemigen tisztíthatók meg hatékonyan az évek során jelentősen felszaporodott poratkáktól. Az atkák felszaporodását a matracban lassíthatjuk egyrészt helyi szűrőkkel: (matracvédő fóliával valamint nem porfogó anyagból készült ágytakaróval)- de igen hatékony nagyszüleink lassan feledésbe merülő módszere is: felkelés után az ágyneműt 10-15 percig szétdobva szellőzni hagyni- hogy az alvás során a takaró alatt felgyűlt testmeleget és testpárát- (mindkettő kedvez az atkák szaporodásának) elvezessük.

Az atkák a szoba levegőjéből jutnak az ágyba, ezért a leghatékonyabb módszernek az atkák távoltartására természetesen a beltéri levegő tisztítása, illetve a megfelelő páratartalom beállítása. Célszerű ügyelni arra is, hogy a szoba hőmérséklete ne menjen 24 oC fölé, mert a hőmérséklet emelkedése szintén elősegítheti az atkák elszaporodását.

Miért használjunk levegőtisztító berendezéseket?

A beltéri levegőtisztító berendezések otthon -és a munkahelyen is- képesek a levegőt tisztítani. Azonban ezeknek is több fajtája is ismert. Amennyiben ilyen beruházásban gondolkodik valaki, mindenképpen célszerű szakemberrel konzultálni a vásárlás előtt. A légtisztító berendezések, a szobai párásítók illetve ezek kombinációja jó kiegészítője lehet a gyógyszeres kezelésnek, ami akár a gyógyszer-dózis csökkentését, a tünetek jelentősebb enyhülését vagy megszűnését is eredményezheti atka-allergiások esetében is.