A nemzetközi és a hazai szakmai irányelvek is felhívják a figyelmet az allergén-mentesítés fontosságára a tünetek kialakulásában illetve azok enyhítésében.

Mit jelent az allergénmentesítés?

Az allergén-mentesítés alapja az a megfigyelés, hogy a tünetek erőssége szoros összefüggést mutat az allergiát kiváltó anyagok (pollen, állati szőr, poratka stb.) légköri koncentrációjával.

Száraz, meleg időben általában magasabb a pollen-koncentráció, emellett a szél fel is kavarja a polleneket- ezért a pollenszám gyakran olyan magas is lehet (akár a szobában is!) hogy a hagyományos kezelés mellett is maradhatnak tünetek. A csöndes, tisztító esők kimossák a polleneket a légkörből, ilyenkor enyhülnek az allergiás panaszok is. Ugyanakkor lakáson belül is sokat tehetünk a pollenszám csökkentése érdekében, a tünetek enyhítéséért.

Jelentősen csökkenthetők a tünetek pl. a pollenszezonban végzett, rendszeres esti öblítő hajmosással is - ami kimossa a hajban, szemöldökben nap közben megragadt, nagyobb koncentrációjú polleneket.

Az ablakok zárva tartása szintén segíthet a pollenek lakáson kívül tartásában. Azonban szellőztetni muszáj.

Az utóbbi években terjedtek el azok a légtisztitó készülékek amelyek képesek a szoba levegőjét átszűrve tisztítani, a különböző méretű beépített szűrők segítségével. Fontos azt is tudni, hogy a polleneket a levegőben lévő nedvesség valamint a légszennyező anyagok, különösen a kipufogógázok képesek tovább roncsolni, így eredeti méretüknél jóval kisebb, de annál agresszívebb pollen-töredékek, molekulák is nagy számban keletkeznek ilyenkor , amelyeket a hagyományos pollenszűrők és a kisebb kapacitású légtisztítók nem is tudnak hatékonyan kiszűrni. Sajnos ez a fajta pollen roncsolás és a tünetek fokozása nemcsak a szennyezett városi levegőre igaz. A dízelüzemű motorok amiknek a kipufogó-gáza a leginkább képes a polleneket ilyen módon még agresszívebb részecskékre roncsolni, jelentős számban találhatók meg vidéken is, főleg a nagy mezőgazdasági haszongépekben, traktorokban.

A beltéri levegőtisztító berendezések tehát otthon -és a munkahelyen is képesek a levegőt tisztítani. Azonban ezeknek is több fajtája is ismert. Amennyiben ilyen beruházásban gondolkodik valaki, mindenképpen célszerű szakemberrel konzultálni a vásárlás előtt. Légúti allergiában szenvedőknek olyan levegőtisztító készüléket érdemes választani, amely képes az egészen kicsi, a hagyományos polleneknél is kisebb méretű szennyező részecskék eltávolítására. Igy az agresszív, „roncsolt” pollenek is kiszűrhetők. Mindez jó kiegészítője lehet a gyógyszeres kezelésnek , ami akár a gyógyszer-dózis csökkentését, a tünetek jelentősebb enyhülését megszűnését is eredményezheti.